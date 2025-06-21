البرهان يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية

كتبت: سوسن محجوب

يقود رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وفد السودان للمشاركة في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي يعقد في بمدينة إشبيليا الإسبانية في الفترة من 30 يونيو الجارى وحتى 3 يوليو المقبل.

وكان البرهان تلقى دعوة رسمية من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الوزراء الإسباني لحضور الاجتماع رفيع المستوى لتمويل التنمية.

ويشارك فى أعمال المؤتمر، القادة والخبراء وأصحاب المصلحة من مختلف القطاعات، حيث يناقش السياسات الاقتصادية العالمية الهادفة إلى مواجهة التحديات العالمية المُلحّة.

ويُعدّ المؤتمر منصةً للتواصل والتعاون وتبادل أفضل الممارسات لتعزيز النمو والتنمية الشاملين في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن مناقشات هادفة حول حلول تمويلية فعّالة تدعم التنمية المستدامة.