مجلس تنظيم مهنة القانون يُجيز نتيجة امتحان المعادلة دورة أبريل 2025

بورتسودان: السوداني

أجاز مجلس تنظيم مهنة القانون (المعادلة) في اجتماعه اليوم برئاسة وكيلة وزارة العدل، هويدا علي عوض الكريم، رئيس المجلس، اليوم بمجمع الوزارات، نتيجة امتحان تنظيم مهنة القانون دورة أبريل 2025، حيث بلغت نسبة النجاح 43% للأساس. كما أجاز نتيجة ملاحق 2024 بنسبة نجاح بلغت 69.8%. كما سيتم نشر تفاصيل النتيجة خلال ساعات من الآن في موقع المسجل.

وقال سكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون، إيهاب بشرى، إنّ المجلس أجاز نتيجة امتحانات أبريل 2025 بنسبة نجاح بلغت 43% للأساس، وملاحق 2024 بنسبة نجاح 69%، لافتًا إلى تحديد يوم 18-10-2025 موعدًا لامتحان الدورة القادمة، وشكر كل الذين أسهموا في إنجاح هذه الدورة.