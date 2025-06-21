البراء بن مالك تعلن دعمها لرئيس الوزراء وزهدها في المناصب الحكومية

أم درمان: السوداني

أعلنت قوات البراء بن مالك، أنها لا تسعى وراء أي مناصب في حكومة رئيس الوزراء الجديد، د. كامل إدريس، مؤكدة أن هدفها هو الدفاع عن السودان ومساندة القوات المسلحة السودانية في حرب الكرامة.

وأكدت، دعمها لحكومة رئيس الوزراء د. كامل إدريس، كما رحبت بفكرة تدريس معركة الكرامة في مناهج التعليم.

وقالت قوات البراء بن مالك، إن هناك حملة شعواء مسعورة يقودها أعداء الوطن ضدها، تستهدف القوات المسلحة وكل الوطنيين. وأضافت: “على هؤلاء أن يجلسوا في بيوتهم مع أخواتهم ويلتزموا الصمت.. ستظل البراء بن مالك مساندةً للقوات المسلحة حتى تطهير كامل الأراضي السودانية من دنس المُتمرِّدين”.