منظومة الدفاعات تنظم رحلة الفوج العاشر من العائدين طوعاً إلى السودان

القاهرة: السوداني

غادرت القاهرة، اليوم السبت، الدفعة العاشرة من السودانيين العائدين طوعاً من مصر إلى السودان عبر المبادرة التي تنظمها منظومة الصناعات الدفاعية ـ إدارة المسؤولية المجتمعية تحت رعاية المدير العام، الفريق أول ركن ميرغني إدريس، مواصلة لمبادراتها الوطنية، دعماً للمواطنين المتأثرين بالحرب واللاجئين بالخارج.

وأعلنت إدارة المشروع أن 6 بصات جديدة ستُسيّر يوم الخميس المقبل، في إطار استمرار التفويج المنظّم الذي يستهدف إعادة آلاف السودانيين الراغبين في العودة الطوعية، بعد أن أجبرتهم ظروف الحرب على اللجوء المؤقت إلى دول الجوار.

وشهدت عملية التفويج، اليوم السبت، تحرك العائدين عبر 9 بصات.

ونظّمت منظومة الدفعات الصناعية حتى الآن “110” رحلات عودة حتى اليوم، في واحدة من أضخم عمليات الإسناد المجتمعي خارج البلاد خلال فترة الحرب.

وأكدت مدير إدارة المسؤولية المجتمعية بمنظومة الصناعات الدفاعية، أميمة عبد الله، أن المبادرة جاءت استجابةً لنداء الواجب تجاه أبناء الوطن في الخارج.

وقالت إنّ مشروع (راجعين) ليس مجرد تفويج، بل هو عهد بأن لا نترك مواطناً سودانياً في محنته، ونوهت إلى أن هذه العودة الطوعية تمثل رسالة أمل في وقت الجراح، وبداية جديدة لأسر عانت قسوة اللجوء، ونحن في المنظومة نؤمن بأن بناء الوطن يبدأ من الإنسان.

وأعلنت استمرار المشروع خلال الأسابيع القادمة، مع تطوير آليات الاستقبال والرعاية للعائدين، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة داخل السودان.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع (راجعين) يُحظى بإشادات واسعة من قطاعات شعبية ومؤسسات رسمية ومبادرات مجتمعية، باعتباره نموذجاً رائداً للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع في مواجهة آثار الحرب وتعزيز التماسك الوطني.