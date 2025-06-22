النائب العام: (١٤٥٠٦) بلاغات للاختفاء القسري و(٩٦٥) مقبرة جماعية

جنيف: السوداني

قال النائب العام للسودان، الفاتح طيفور، إن بلاغات الاختفاء القسري بلغت (١٤٥٠٦) بلاغات حتى نهاية مايو الماضي.

وسلم طيفور، السبت في جنيف، لمقررة لجنة الأمم المتحدة للاختفاء القسري نسخة من التقرير المرحلي الثالث للجنة الوطنية للتحقيق، الذي يتضمن معلومات عن بلاغات الاختفاء القسري.

ولفت النائب العام إلى تزايد عدد البلاغات من قبل المواطنين بعد دحر المليشيا من مناطق الخرطوم والجزيرة وسنار. وأضاف إن سلطات إنفاذ القانون من النيابة العامة والشرطة باشرت أعمالها في تلك المناطق.

ويقود طيفور وفد السودان إلى جنيف للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

ونبه طيفور إلى اكتشاف (٩٦٥) مقبرة جماعية في المناطق التي تم استردادها من سيطرة المليشيا المتمردة، واعتبر إن ذلك مؤشر على الحجم الكبير للانتهاكات والجرائم التي ارتُكبت، بما في ذلك القتل خارج القانون ووفاة الضحايا نتيجة التعذيب والمعاملة القاسية في مراكز الاحتجاز.