السودان يدعو إيران وإسرائيل للجوء إلى خيارات مسار الحل السلمي التفاوضي

بورتسودان: السوداني

أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة بالمنطقة جراء قيام الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم بضرب مواقع المنشآت النووية الإيرانية، مما يدفع المنطقة إلى المزيد من التعقيدات المؤثرة سلباً على الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.

واستهدفت واشنطن فجر اليوم، ثلاث منشآت نووية شملت مفاعل نطنز، اصفهان ومفاعل فوردو.

وأعادت الخارجية للأذهان فى بيان لها، ما تمت الإشارة في بيانها الصادر في 13 يونيو الجاري الذي أكد على رفض انتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإنها تدعو كل الأطراف وبمساندة من المجتمع الدولي إلى تغليب صوت العقل واللجوء إلى خيارات مسار الحل السلمي التفاوضي للأزمة بما يؤمن المحافظة على السلم والأمن الدوليين.