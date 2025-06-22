وكيل الصحة: ترتيبات العودة إلى مقر الخرطوم في مراحلها الأخيرة

الخرطوم: السوداني

عاد وكيل وزارة الصحة د. هيثم محمد إبراهيم وعدد من الإدارات العامة، إيذاناً ببدء العمل من مقر الوزارة بولاية الخرطوم، وذلك بعد استكمال الترتيبات النهائية ومتطلبات تهيئة بيئة العمل، مشيدًا بصمود العاملين وجهودهم خلال المرحلة السابقة، ومتمنيًا النصر للقوات المسلحة والأمن والأمان لكل السودان واستمرار مسيرة التطوير الصحي بإذن الله.

وشهد الاجتماع المشترك الذي عُقد بحضور قيادات من وزارتي الصحة وصحة الخرطوم، بمكتبه بالوزارة بشارع النيل، مناقشة تنفيذ خُطة العودة الرسمية والتنسيق بين الجهات ذات الصِّـلة لضمان انتقال فعّال ومنظّم، إضافةً للتطرق لملفات الطوارئ والأوبئة وإعادة تأهيل المستشفيات.

وأكد الوكيل أهمية العودة للوزارة بمقرها الرئيسي بالخرطوم، مثمنًا جهود الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية في تهيئة المقر، ومطالبًا بالإسراع في توفير احتياجات العاملين.

كما أشاد بتجربة تقديم الخدمات الصحية من المواقع البديلة في كسلا وعطبرة وبورتسودان رغم التحديات، خلال الفترة السابقة، معتبرًا ذلك تجسيدًا لالتزام الكوادر الصحية وحرصها على دعم النظام الصحي في البلاد.