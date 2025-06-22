السُّلطات بالخرطوم تواصل إزالة مخلفات الحرب والأجسام الخطرة

الخرطوم: السوداني

واصلت السلطات بمحلية الخرطوم بالتنسيق مع المركز القومي لمكافحة الألغام وهيئة الطرق والجسور ومصارف الأمطار بالولاية، إزالة آثار ومخلفات الحرب والأجسام الخطرة وفتح الشوارع أسفل جسر الإمداد الطبية الجاف بشارع الحرية بالخرطوم ومنطقة أبي حمامة.

ووقف المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير، على خطوات العمل بواسطة الفريق العامل، مشيداً بالاحترافية في العمل والتي اسهمت بشكل أساسي في تأمين المحلية من الأجسام الحربية الخطرة والمتفجرة والتي خلّفتها المليشيا عن قصد ظناً منها إيقاف تقدم القوات المسلحة واستهداف عودة المواطنين فيما بعد لمواقعهم السكنية والتجارية.

وثمّـن المجهودات الضخمة والتي اضطلعت بها هيئة الطرق والجسور بالولاية في فتح الطرق والتي أسهمت في عودة الحياة لشوارع الخرطوم.