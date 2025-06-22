والي الخرطوم يقف ميدانياً على استئناف وزارات ووحدات الولاية لأعمالها من داخل مقارها بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

تفقد والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، اليوم، الوزارات والمؤسسات الحكومية بعد استئناف عملها من داخل مقارها بالخرطوم.

وشملت الجولة، أمانة الحكومة بحضور الأمين العام لحكومة الولاية، الهادي عبد السيد إبراهيم، بعد أن باشر الوالي والعاملون عملهم من مقر الأمانة بشارع النيل الخرطوم، وتجرى الأعمال النهائية في قاعات الاجتماعات وترتيب بيئة العمل ويتوقع أن تكتمل كافة التجهيزات بنهاية هذا اليوم.

كما شملت الجولة، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم، ووقف الوالي على حضور العاملين واستئناف العمل عبر الإدارات المختلفة من خلال دفاتر الحضور للعمل وتوفيق الأوضاع. كما اطمأن على سير العمل بالمسالخ وعمليات التشغيل لإعادتها إلى الخدمة.

ووجّـه الوالي، وزارة الزراعة بإيقاف استخراج شهادات البحث للأراضي الزراعية بهدف مراجعه الأداء العام، كما طالب الوزارة بالمشاركة في تشجير الشوارع الرئيسية التي شهدت تخريباً وحرقاً للأشجار وزيادة المساحات الخضراء، كما وجّـه بتدخل مركز مكافحة الألغام والأجسام الغريبة والمتفجرة لإزالة الأجسام الغريبة بالمبنى.

إلى ذلك، وقف الوالي على الأوضاع بشركة الخرطوم للأمن الغذائي والتي تعد إحدى الشركات التابعة للولاية التي تعمل في توفير السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطن، ووقف على حجم الضرر والإتلاف، ووجّـه إدارة الشركة بأهمية إعادة التأهيل واستئناف العمل في أقرب وقتٍ ممكنٍ لتقديم خدماتها للمواطن.