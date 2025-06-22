رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز الدور الرقابي خاصة ديوان المراجع العام

بورتسودان: السوداني

شدد رئيس مجلس الوزراء، د. كامل إدريس، على أهمية تعزيز الدور الرقابي في الدولة، خاصةً دور ديوان المراجع العام، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بالشفافية والنزاهة في العمل العام.

وتفقّد رئيس مجلس الوزراء، سير العمل بمقر ديوان المراجع العام بمدينة بورتسودان اليوم، والتقى المراجع العام الأستاذ صلاح الدين محمد عثمان وطاقم الديوان، واطلع على طبيعة العمل والمهام التي يقوم بها الديوان.

وقال المراجع العام في تصريحات صحفية، إنّ اللقاء تطرّق إلى مجمل القضايا ذات الصلة بالمراجعة المالية وولاية الديوان ومهامه، مستعرضاً الأدوار التي يقوم بها الديوان في إطار تحقيق أقصى درجة من الكفاءة الفنية والدقة والاستقلالية للحفاظ على المال العام ومنع التعدي عليه.

وأضاف أنه قدّم تنويراً لرئيس مجلس الوزراء حول سير الأداء والتقارير المالية والحسابية للأعوام الماضية لمؤسسات الدولة كافّـة، بجانب موقف العمل في الولايات المختلفة، مشيرًا إلى أنّ الديوان يعمل باستقلالية وحيادية تامة، منوهًا إلى نيل الديوان المركز الأول في الاستقلالية على مستوى الدول العربية، والثاني على مستوى القارة الأفريقية، والسابع عشر على المستوى الدولي، وفقًا لمؤشرات البنك الدولي.