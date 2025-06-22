الخارجية تعرب عن رفضها لتحركات (صمود) الأفريقية وتحذر الدول من التعامل معها

الخرطوم: السوداني

أعربت وزارة الخارجية السودانية، اليوم، عن رفضها لتحركات تحالف (صمود)، وحذرت من أي تعامل من الدول الأفريقية مع هذه المجموعة، وأشارت إلى أن علاقات السودان بهذه الدول ستقيم في ضوء دعمها للشرعية الوطنية والوقوف إلى جانب الشعب السوداني في معركة الكرامة.

وكان وفد من تحالف (صمود) المعارض، دعا خلال لقائه بالرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، الجمعة إلى دور أكثر فاعلية لبلاده في جهود إنهاء الحرب المستمرة في السودان منذ أكثر من عام، محذرين من أن الحل العسكري بات “أمراً مستحيلاً”.

وأشار بيان لوزارة الخارجية اليوم الأحد، إلى أن مجموعة (صمود) ليس لها سند شعبي، كما ساهمت المجموعة في خلق الأجواء السياسية التي أدت لاندلاع الحرب بسبب إصرارها على احتكار تمثيل المدنيين وإدارة الفترة الانتقالية وإقصاء القوي الأخرى وعملت على إفشال كل مساعي إطلاق حوار وطني شامل، قبل وبعد الحرب.