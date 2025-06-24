مجلس السيادة يبحث الأوضاع الأمنية والاقتصادية في السودان

بورتسودان: السوداني

أبدى اجتماع راتب لمجلس السيادة السوداني اليوم، أمله في أن يسهم تشكيل حكومة الأمل المدنية القادمة برئاسة د. كامل إدريس في استتباب الأمن والسلام في كافة ربوع البلاد وتحسين معاش الناس بما يعزز من حالة الاستقرار والسلام الاجتماعي للمواطنين.

وترأس الاجتماع رئيس المجلس، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وبحسب إعلام مجلس السيادة، فإن الاجتماع ناقش مجمل الأوضاع فى البلاد، لا سيّما الأمنية والاقتصادية. كما اطمأن على الموقف العملياتي في كافة محاور الحرب.

وأثنى المشاركون في الاجتماع على انتصارات القوات المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرين والمقاومة الشعبية في دحر التمرد.