افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس.. وفلسطين تتلألأ في سماء قرطاج

قرطاج – تونس: السوداني

في حفل بهيج جمع نجوم الإعلام والفن في الوطن العربي، تم مساء أمس افتتاح فعاليات الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، وذلك على خشبة المسرح الأثري بقرطاج في تونس.

وجاء عنوان مهرجان هذا العام تحت شعار: “الانفتاح على التحولات التكنولوجية والإبداعية في الإعلام”، حيث يجمع بين العروض الفنية والحوارات المهنية والتكريمات لنجوم الإذاعة والتلفزيون من مختلف الدول العربية.

وقام المهرجان، بقيادة ربان اتحاد إذاعات الدول العربية – الماهر، الباشمهندس عبدالرحيم سليمان، بتكريم عدد من الفنانين وأهل الإعلام العربي من مختلف الدول، من بينهم الفنان التونسي صابر الرباعي، الفنانة المصرية مي عمر، والفنان المصري حمادة هلال، والفنانة اللبنانية جوليا قصار، والفنانة السورية جيانا عيد، والفنان العراقي سامي قفطان، والفنان الصومالي عبدالرشيد محي الدين كالومي، والدكتورة الأردنية رانيا إسماعيل، والإعلامية التونسية المخضرمة دنيا الشواش، والإعلامية اليمنية سونيا المريسي، والفنانة الجزائرية رانيا سيروتي.

وأشعل الفنان الكبير صابر الرباعي خشبة المسرح والجمهور في حفل الافتتاح، وقدم أداءً فنياً رائعاً، تصدرت فيه أغنية تنادي بتحرير فلسطين المحتلة، من كلمات الشاعر التونسي رضا شعير، حيث تفاعل معه كل الحضور في مدرجات المسرح الروماني العريق بقرطاج. كما قام الرباعي بتوشيح كتفيه بعلمي فلسطين وتونس، وترحم على أرواح الشهداء وتمنى الصلاة في بيت المقدس.

كذلك قدم الرباعي العديد من أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغاني من التراث العربي والتونسي.

الجدير بالذكر أن فعاليات المهرجان تتوزع بين “مدينة الثقافة” في العاصمة التونسية و”المدينة المتوسطية” الحمامات، حيث يتنافس 299 عملاً إذاعياً وتلفزيونياً على الجوائز، منها 145 إنتاجاً إذاعياً و154 عملاً تلفزيونياً. وتنقسم الإنتاجات الإذاعية إلى 109 أعمال ضمن المسابقة الرسمية، و36 عملاً ضمن المسابقة الموازية.

وكشف المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، الباشمهندس عبدالرحيم سليمان، أن عدد الهيئات الإذاعية الأعضاء في الاتحاد المشاركة في المسابقة الرئيسية بلغ 14 هيئة، فيما شاركت 14 إذاعة خاصة ودولية ناطقة بالعربية في المسابقات الموازية.

وأضاف أن الأعمال المشاركة في المسابقات التلفزيونية تشمل 107 أعمال في المسابقة الرسمية، و47 عملاً في المسابقة الموازية، موضحاً أن من بين المشاركين في مسابقات الأعمال التلفزيونية 17 هيئة تلفزيونية عضواً في اتحاد إذاعات الدول العربية، و9 قنوات فضائية، و20 شركة إنتاج من مختلف الدول العربية.

ويتضمن برنامج المهرجان تنظيم عدد من الندوات الفكرية والحوارية حول الرهانات والتحديات المستقبلية لقطاع الإعلام العربي، على غرار صناعة المحتوى الدرامي العربي، وتحولات الإنتاج العربي في ظل المنافسة الدولية ومنصات البث الحديثة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار وصناعة المحتوى الإعلامي. كما تتناول الندوات النقص الحاد في المحتوى الموجه للأطفال في العالم العربي.