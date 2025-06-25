وصول أفراد الجالية السودانية من إيران إلى تركيا تمهيدًا لإجلائهم عبر الناقل الوطني “سودانير”

بورتسودان: السوداني

في إطار خطة الإجلاء التي وضعتها وزارة الخارجية السودانية، وصلت يوم الخميس الماضي إلى تركيا، مجموعة من أفراد الجالية السودانية في إيران، وذلك على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي الإيرانية.

ومن المنتظر أن يتم ترحيل المواطنين إلى أرض الوطن عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية السودانية “سودانير”، والتي ستبدأ أولى رحلات الإجلاء، الأربعاء، وصولًا إلى مدينة بورتسودان.

وأكدت سودانير، ريادتها وحرصها الدائم على القيام بدورها الوطني والإنساني في إيصال أبناء الوطن إلى بر الأمان، كما فعلت في العديد من المواقف السابقة المشابهة.