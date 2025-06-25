محكمة أم درمان تصدر حكماً بالإعدام حتى الموت لمتعاون مع المليشيا

أم درمان: السوداني

قضت محكمة جنايات أم درمان وسط العامة، برئاسة الهادي محمد الأمين قاضي المحكمة العامة، بالإعدام شنقاً حتى الموت (تعزيراً) في مواجهة المتهم (أ. ع. ن).

ودانت المحكمة المتهم لمخالفته نص المواد (26) و(50) (51/أ)(186) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، تعديل 2020م، معاونة القوات المتمردة على تقويض النظام الدستوري

وإثارة الحرب ضد الدولة

وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

صدر الحكم في حضور محامي الدفاع، وتولى الاتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة العامة أحمد عمر ووكيل ثالث النيابة عبد العزيز حمزة الصديق.