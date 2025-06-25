المخابرات الأمريكية تكذب زعم ترمب تدمير منشآت نووية إيرانية وترجح تعطيله لأشهر

متابعات: السوداني

قالت شبكة (سي.إن.إن) نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة بأن تقديرات أولية للمخابرات الأمريكية أشارت إلى أن الضربات العسكرية الأمريكية على ثلاث منشآت نووية إيرانية الأسبوع الماضي لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، بل عطّلته على الأرجح لعدة أشهر فقط.

وضربت القوات الأمريكية، المواقع النووية الرئيسية الثلاثة في إيران يوم السبت. وقال الرئيس دونالد ترمب، إنّ منشآت التخصيب النووي الرئيسية في إيران دُمرت بالكامل، وهو تأكيد كرره منذ ذلك الحين.

ونقلت (سي.إن.إن) عن مصادر مطلعة على التقييم الأولي قولها إنه على الرغم من إسقاط أكثر من 12 قنبلة على منشأتين نوويتين، هما منشأة فوردو ومجمع نطنز، فإنها لم تدمر أجهزة الطرد المركزي واليورانيوم عالي التخصيب في الموقعين تدميراً كاملاً.

وذكرت (سي.إن.إن) نقلاً عن مصدرين مطلعين على التقييم أنّ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم يُدمّـر.

وأوضحت أنّ التقييم أعدته وكالة مخابرات الدفاع ـ الذراع المخابراتية لوزارة الدفاع الأمريكية، ويستند إلى تقرير عن الأضرار أجرته القيادة المركزية الأمريكية بعد الاستهداف.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير منفصل، إنّ تقييم وكالة مخابرات الدفاع قدر أن البرنامج عاد إلى الوراء أقل من ستة أشهر فقط.

ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، تقرير (سي.إن.إن)، واضافت في تغريدة لها على منصة إكس: “هذا التقييم المزعوم خاطئٌ تماماً، وقد صنف على أنه سري للغاية ومع ذلك سرب إلى سي.إن.إن”.