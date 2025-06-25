السودان يطالب المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الدعم السريع وتصنيفها جماعة إرهابية

الخرطوم: السوداني

جدد السودان، دعوته للمجتمع الدولي بكل منظماته ودوله إلى ممارسة المزيد من الضغط على قوات الدعم السريع وراعيتها الإقليمية واعتماد تصنيفها جماعة إرهابية، مع فرض العقوبات عليها، وعلى راعيتها الإقليمية لتحقيق انصياعها لإرادة المجتمع الدولي من منطلق الحرص على حفظ السلم والأمن الإقليميين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، إن مجلس الأمن الدولي أصدر بياناً صحفياً، أمس، أدان فيه بشدة الاعتداء الذي تعرضت له بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بجمهورية أفريقيا الوسطى وذلك بمنطقة بيراو والذي أسفر عن مقتل أحد أفراد قوات حفظ السلام أثناء تأديتها لمهامها.

وأوضحت وزارة الخارجية أن أعضاء المجلس أعربوا عن قلقهم إزاء تزايد الهجمات ضد قوات حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، مشيرين في ذلك بصورة واضحة إلى توغلات ممنهجة تقوم بها عناصر مليشيا الدعم السريع الإرهابية، دعماِ للجماعات المسلحة المتمردة بجمهورية أفريقيا الوسطى.

وأوضح بيان الخارجية أن هذه الإدانة الصريحة لمليشيا الدعم السريع الإرهابية من قبل مجلس الأمن الدولي وتحميلها المسؤولية في تأجيج الصراع بجمهورية أفريقيا الوسطى، تؤكد ما ظل يحذر منه السودان مراراً من تعاظم مخاطر السلوك الإجرامي لهذه المليشيا وعدم اكتراثها بنداءات وقرارات المؤسسات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي حيث تمدد الآن إجرام هذه المليشيا الإرهابية ليطال أمن واستقرار دول الجوار السوداني والإقليم.