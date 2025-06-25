السودان ومصر يناقشان تطوير التعاون والتنسيق عبر المعابر الحدودية البرية لخدمة القضايا الإنسانية في السودان

بورتسودان: السوداني

التقى مستشار مجلس السيادة لشؤون المنظمات والعمل الإنساني، الفريق ركن الصادق إسماعيل محمود، بالسفير المصر لدى السودان هاني صلاح، في إطار سبل تعزيز التعاون بين السودان ومصر وإمكانية تطوير العمل الإنساني خلال الفترة المقبلة.

وتطرّق اللقاء لفكرة تطوير التعاون والتنسيق عبر المعابر الحدودية البرية بين السودان ومصر وإمكانية توظيف تلك المعابر لخدمة القضايا الإنسانية في البلاد.

ورحّب الفريق الصادق بزيارة السيد السفير هاني صلاح، وشكر دور جمهورية مصر الشقيقة في كل مجالات التعاون المشتركة.

من جانبه، أكد السفير المصري في تصريح صحفي، استعداد بلاده لبذل كل الجهود في المحافل الإقليمية والدولية لتوصيل رسالة أن السودان حريصٌ على حفظ أمن وحقوق المواطن السوداني.