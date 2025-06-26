الصين تتعهد بتأهيل وصيانة القصر الجمهوري

الخرطوم: السوداني

قال الأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن، محمد الغالي، إن الحكومة الصينية تعهدت بصيانة وتأهيل القصر الجمهوري الجديد، بجانب تأهيل قاعة الصداقة. وتقدم بالشكر والتقدير للصين.

وعقد الفريق الغالي، اجتماعاً، أمس، بمباني القصر الجمهوري بالخرطوم بحضور أعضاء لجنة تأهيل القصر الجمهوري. وتفقد المرحلة الأولى للتأهيل والتي تشمل النظافة وإزالة الأنقاض، معلناً الانتهاء من المرحلة الأولى، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة.

وأعلن د. الغالي بأن المرحلة الثانية ستبدأ فوراً وهي المرحلة الخاصة بتحديد الاحتياجات المطلوبة لعملية التاهيل، مبيناً أن المرحلة الثالثة هي مرحلة التأهيل.

وفيما يتعلق ببقية المباني بالقصر الجمهوري، أكد د. الغالي بأن عددا من الشركات الوطنية ستقوم بتأهيل الأمانة العامة وصيانة المباني المتبقية خلال الأيام القادمة.

وأوضح الأمين العام لمجلس السيادة بأن القصر الجمهوري القديم والمتحف لن تطالهما عمليات التأهيل والصيانة باعتبارهما مبان أثرية خاضعة لتقديرات وقرارات اليونسكو.