(209,273) طالباً وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية موزعين على (2,082) مركزًا داخل البلاد و(20) بالخارج

الخرطوم: السوداني

قالت اللجنة العليا لامتحانات الشهادة السودانية، إنّ عدد الطلاب المسجلين للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2024 بلغ (209,273) طالباً وطالبة، مبينة أنّ عدد المراكز بلغت (2,082) مركزًا داخل البلاد و(20) بالخارج.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم د. أحمد خليفة في بيان صحفي اليوم، إنّ هذا العدد الكبير يعكس بوضوح مدى إصرار شباب السودان وتطلعاتهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية، رغم التحديات والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وقطع بأنّ جميع الطلاب المسجلين سيُتاح لهم الجلوس للامتحانات ولن يحرم أيِّ طالب أو طالبة، إيماناً بحق الجميع في التعليم دون تمييز.

وتوجه خليفة بخالص الشكر والتقدير لمؤسسات الدولة وأجهزتها الرسمية، التي بذلت جهوداً عظيمة في الإعداد والترتيب لهذه الامتحانات رغم الظروف والتحديات الماثلة في البلاد.

وثمّن المواقف المشرفة للدول الشقيقة والصديقة التي استضافت مراكز امتحانات الطلاب السودانيين بالخارج، معربًا عن تقدير الحكومة للمنظمات الوطنية والدولية والإقليمية التي قدمت الدعم الإداري واللوجستي، تعزيزاً للحق الأصيل في التعليم، وتجسيداً للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع.