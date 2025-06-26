أطباء بلا حدود تؤهل طوارئ النساء والتوليد ود مدني وتقدم الخدمات مجاناً

الخرطوم: السوداني

عبر د. طارق عباس العجوة مساعد مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه، صباح اليوم، ممثل بعثة منظمة أطباء بلا حدود الهولندية، عن شكره للمنظمة ومجهوداتهم في تأهيل قسم طوارئ النساء والتوليد بود مدني وتقديم خدمات الطوارئ مجاناً.

وثمّـن دور المنظمة الكبير والفعال في تعزيز صحة الأمهات والطوارئ والإمداد، مطالباً بمزيد من الدعم وإكمال النواقص في الطوارئ.

من جانبها، تناولت ممثل المنظمة التدخلات التي تمت من قبل المنظمة في طوارئ النساء والتوليد وتوفير كميات من الأدوية وتقديم خدمات صحية مجاناً للأمهات وإنشاء محرقة كبيرة للتخلص من المخلفات الطبية وصيانة المولد.

وأكدت توسيع نطاق الاستجابة للاحتياجات الصحية واستمرار جهودهم لتقديم مزيدٍ من الأنشطة الطبية بالتركيز على الرعاية الصحية في حالات الطوارئ.