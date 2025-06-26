بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم

نعي

برضاء تام بقضاء الله وقدره، ينعي ناشر صحيفة (السوداني) السيد/ جمال الوالي، عند الله تعالى المغفور له بإذن الغفور الرحيم:

الأستاذ/ عثمان سلمان محمد نور

المفوض الأسبق للجهاز الإستثماري ومدير شركة الأقطان السابق

كان الراحل هاشاً باشاً لطيفاً، حسن الخلق والأخلاق، ومتفقداً للأصدقاء والجيران والعشرة.

والعزاء موصول لأسرتيه الصغيرة والكبيرة الممتدة وعارفي فضله.

اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، واكرم نُزُله ووسِّع مدخله. اللهم انزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والهم أهله وصحبه الصبر وحُسن العزاء.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)