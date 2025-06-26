71.3 % نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، نتيجة امتحانات شهادة المرحلة الابتدائية المؤجلة من العام 2024.

وكشف مدير عام وزارة التربية والتعليم د. قريب الله محمد أحمد أن نسبة النجاح بلغت 71.3% .

وتلا والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، العشرة الأوائل، حيث جاءت الطالبة منة الله إيهاب فتح الحليم في المركز الأول بمجموع 279 درجة من مدرسة ابوذر الكود من محلية كرري.

وأكد أن همّ الولاية الآن هو استمرار مسيرة التعليم باستعادة العملية التعليمية والتربوية والتي تأتي تحت شعار التعليم لا ينتظر.

وحيا صمود مواطني الولاية الذين تحمّلوا كافة الانتهاكات أثناء الحرب ومناشدتهم المستمره بفتح المدراس.

وحيا مدير عام وزارة التربية والتعليم د. قريب الله محمد أحمد الذين أسهموا في استقرار العملية التعليمية وفي تطبيع الحياة المدنية بدعم من والي الخرطوم وأعضاء حكومته والتنسيق المحكم والمشترك بين الولاية ووزارة التربية الاتحادية في قيام الامتحانات للشهادة الثانوية المؤجلة 2023، لافتاً إلى أن الاستقرار الذي شهدته الولاية أسهم في معالجة التأخير في العام الدراسي حتى أصبحت الولاية في الترتيب الثالث بعد نهر النيل والشمالية في استقرار الدراسة.

وأوضح أن هذا الاستقرار اسهم في إنجاح امتحانات الشهادتين المتوسطة والابتدائية والإعلان المتوقع للشهادة المتوسطة خلال الأسبوع القادم وبداية امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة 2024 يوم الأحد المقبل.

وأشار قريب الله للمؤشرات العامة للنتيجة والتي جاءت بدون حذف في مقرر الصف السادس الابتدائي بتدريس المقرر كاملاً وان الطلاب أدوا الامتحانات بهدوء تام وإكمال المقرر في زمن معقول وانتقال الطلاب من دائرة الإحباط إلى دائرة التفاؤل.

وأشار إلى نتائج المحليات في الامتحانات والتي جاءت نسبها على النحو التالي: الخرطوم نسبة 61%، جبل أولياء 57.5%، أمبدة 66.5%، كرري 77.3%، أم درمان 70.3%، شرق النيل 67.8% وبحري 74.1%.