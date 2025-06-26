رئيس الوزراء يوجه بفتح باب التقديم للوظائف القيادية في الحكومة أمام المواطنين

بورتسودان: السوداني

وجه رئيس الوزراء د. كامل إدريس، الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ فتح باب التقديم للوظائف القيادية في الحكومة أمام المواطنين.

وقالت أمانة مجلس الوزراء، إن متطلبات التقديم، أن يكون المتقدم “سوداني الجنسية، عدم الانتماء الحزبي، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة، المؤهل الأكاديمي درجة الماجستير كحد أدنى في المجالات ذات الصلة،

المؤهل المهني يفضل من لديه مؤهل مهني في المجال”.

كما تم الاشتراط أن تكون الخبرات العملية لا تقل عن (10) سنوات في المجال المعني، بالإضافة لإرفاق السيرة الذاتية المحدثة وتسمية الجهة الحكومية والوظيفة المراد شغلها في موضوع البريد الإلكتروني، ويكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء عبر الإيميل cabinet@sudan.gov.sd

وأوضحت أنّ آخر موعد للتقديم الساعة الثانية من ظهر يوم السبت 26 يوليو 2025م.