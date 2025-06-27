الفريق أول البرهان يعلن الموافقة على هدنة إنسانية لمدة أسبوع في الفاشر

بورتسودان – السوداني

وافق رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على هدنة إنسانية لمدة أسبوع في محلية الفاشر، دعماً لجهود الأمم المتحدة وتسهيل وصول الإغاثة لآلاف المواطنين المحاصرين هناك.

وتلقى البرهان اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبّر خلاله عن ترحيبه بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيساً للوزراء.

وأكد غوتيريش دعم الأمم المتحدة لهذه الخطوة في سبيل إكمال الانتقال المدني.

من جانبه، أكد الفريق أول ركن البرهان خلال الاتصال الهاتفي الجدية في إكمال تشكيل حكومة من المستقلين تتولى بكامل الصلاحيات أعباء الجهاز التنفيذي.

إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعلان هدنة إنسانية لمدة أسبوع في محلية الفاشر، دعماً لجهود الأمم المتحدة وتسهيل وصول الإغاثة لآلاف المواطنين المحاصرين هناك، وهو ما وافق عليه رئيس مجلس السيادة، مشدداً على أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الخصوص.