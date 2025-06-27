سفير ليبيا يكشف الأضرار والخسائر الليبية في الحرب السودانية

كتبت: سوسن محجوب

قال سفير ليبيا لدى السودان د. فوزي عبدالرحيم بومريز لـ(السوداني)، إن حجم الخسائر والأضرار فى الشركات وفندق كورنثيا الفاتح من سبتمبر “كبيرة”.

وتفقد السفير بومريز اليوم يرافقه الملحق العسكري عميد ركن شعبان محمد الحار، مباني السفارة الليبية ومحلقيتها العسكرية بالخرطوم، ومعاينة الأضرار التي لحقت بهما نتيجة للحرب.

وأوضح السفير الليبي، أن حجم الأضرار والخسائر جراء الحرب طالت الممتلكات والشركات الليبية ومقر السفارة وملحقياتها، فضلاً عن الفندق.

ونوه إلى أنّ لجاناَ لحصر الأضرار سوف تغادر قريباً إلى العاصمة الخرطوم لتقييم الخسائر والأضرار والدمار والتخريب، ولحصر المتبقي من الموجودات والمحتويات، حتى يتم إعداد المتطلبات اللازمة لإعادة إعمارها، وعودتها للعمل مجدداً متى ما انطلق العمل الحكومي والدبلوماسي بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وشملت زيارة السفير الليبي الى الخرطوم أيضاً، مباني المؤسسات الخدمية التابعة للدولة الليبية وتضم مقر مصرف الساحل والصحراء، شركة اويل ليبيا، فندق كورونثيا “برج الفاتح”، مقر الشركة الليبية السودانية للاستثمارات المحدودة والمدرسة الليبية، حيث تم إجراء مُعاينة مبدئية.