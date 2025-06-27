كهرباء الخرطوم: اكتمال صيانة المحطات سيخفف القطوعات

الخرطوم: السوداني

قالت الإدارات الهندسية والفنية بشركات الكهرباء بالخرطوم، إنه وبعد اكتمال أعمال الصيانة وإدخال محطات الكهرباء للخدمة ـ ولو جزئياَ وتوصيل الخطوط سيخفف الأحمال وتقليل ساعات القطوعات بمحليات العاصمة المختلفة.

وتفقد والي الخرطوم، أحمد عثمان، اليوم، عمليات تأهيل محطات الكهرباء والشبكات والخطوط الناقلة التي استهدفتها المليشيا المتمردة وألحقت بها أضراراً كبيرة أدت إلى قطوعات الكهرباء التي يعاني منها المواطن وأثرت على حياته اليومية.

وأثنى الوالي على الجهود المبذولة من العاملين في قطاع الكهرباء منذ بداية الحرب، لافتاً للدعم الذي وعد به رئيس مجلس السيادة للولاية في هذا القطاع لتوفير الاحتياجات الأساسية للكهرباء نسبة لأهميتها وارتباطها بكل الخدمات خاصة تشغيل محطات المياه التي يجري العمل في تأهيلها.