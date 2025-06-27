شبكة أطباء السودان: مقتل 13 شخصاً وجرح 21 آخرين في قصف الدعم السريع على الفاشر

الخرطوم: السوداني

قتل 13 شخصاً بينهم 3 أطفال وجرح 21 آخرون جراء القصف المدفعي المتعمد للدعم السريع على الفاشر صباح اليوم الجمعة بعد أكثر من أسبوعين من الهدوء النسبي الذي شهدته مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيان، اليوم الجمعة، عمليات القصف المدفعي المتعمد على مدينة الفاشر والأسواق ومواقع تجمعات المدنيين صباح اليوم، وتؤكد بأن عمليات القصف وإحكام الحصار على المدينة يستهدف بصورة مباشرة الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن في تحدٍ واضح لكل القرارات الدولية الداعية لوقف التصعيد وفك الحصار.

وذكّرت الشبكة قيادات الدعم السريع بقرارات الأمم المتحدة الداعية لفتح مسارات إنسانية وفك الحصار عن آلاف المدنيين والنساء والأطفال بمدينة الفاشر ، وطالبت الشبكة الجيش والدعم السريع بتنفيذ مقترح الهدنة الإنسانية من قبل الأمم المتحدة لمدة أسبوع على أرض الواقع، وتؤكد الشبكة بأن الفترة غير كافية نسبة للوضع الإنساني السيئ وحوجة أهل الفاشر لإدخال المساعدات والغذاء والدواء.