الجكومي: الرئيس الإريتري تعهد بتدريب 50 ألف شاب من أبناء الإقليم الشمالي تدريبًا عسكريًا متقدمًا في إريتريا

القاهرة: السوداني

قال رئيس كيان الشمال ورئيس مسار الشمال في اتفاق جوبا لسلام السودان، محمد الجكومي، لـ (السُّوداني)، إن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي تعهد بتدريب 50 ألف مقاتل من أبناء الإقليم الشمالي في ولايتي الشمالية ونهر النيل تدريبًا عسكريًا متقدمًا.

وأوضح الجكومي أن الهدف من تدريب مجموعات كبيرة من أبناء الإقليم هو حماية الشمال من أي مهددات، مشيرًا إلى أن التدريب سيتم على دفعات متعددة.

وكشف الجكومي أنه سيقود وفدًا من قيادات ولايتي الشمالية ونهر النيل إلى أسمرا خلال الأيام القادمة لمناقشة تفاصيل ملف التدريب العسكري والعمل السياسي والاجتماعي المشترك.