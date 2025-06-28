روسيا تُعلن أمام مجلس الأمن أن مجلس السيادة السوداني هو أعلى سلطة شرعية في البلاد.. وتتمنى لكامل إدريس التوفيق والنجاح في منصبه

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أكد مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده تعتبر مجلس السيادة السوداني أعلى سلطة شرعية في السودان. وقال في إحاطته لجلسة مجلس الأمن حول السودان: “من المهم أن يشعر السودانيون بأن أعضاء مجلس الأمن يثقون في قراراتهم السيادية، ولا يجب أن نعتدي عليها، لذلك علينا دعم الاستقرار في السودان”.

وأوضح أن النزاع المسلح في السودان طال أمده، وأن هناك مبادرات أطلقتها القوات المسلحة السودانية، ولكن مع ذلك، هناك تهديدات مستمرة تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين في شمال البلاد.

وبيّن فاسيلي نيبينزيا أن المبادرة الآن في الميدان للجيش السوداني، الذي استطاع أن يسترد العاصمة بالكامل، ويوسع مناطق الأمن النسبي في شرق البلاد وبعض مناطق الجنوب.

وأضاف: “لا يمكن فرض وصفات التسوية على السودانيين من الخارج، فهناك حلول مطروحة تتمثل في خارطة الطريق السياسية التي طرحها مجلس السيادة، وهي خطة تستحق الدعم، وهي تمضي قدماً، فقد تم تعيين رئيس للوزراء، د. كامل إدريس، ونحن نتمنى له التوفيق والنجاح في منصبه، فمفتاح نجاح هذه الحلول يكمن في تعزيز المؤسسات السودانية وضمان قدرتها على الصمود”.

وأكد المندوب الروسي أن أي خطوات تستهدف تقويض هذه الحلول ستكون استهدافاً لوحدة وسلامة أراضي وسيادة السودان، وشدد على أن مبادرات السلام التي لا تتضمن مشاركة بورتسودان لا مستقبل لها.

وحول الوضع الإنساني، قال فاسيلي نيبينزيا: “حتى الآن لا يوجد تقدم في خلق مناخ للتفاعل البنّاء بين السودان وبعض دول الإقليم.. السودان يعاني من تفشٍ في الأمراض ونقص الغذاء، وهناك تقصير في دعم الاستجابة الإنسانية”.

وأعلن دعم روسيا لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، في سرعة تحقيق السلام والاستقرار في السودان.