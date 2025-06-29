الصحة العالمية: النزاع في السودان خلّف موجة نزوح غير مسبوقة عالمياَ

الخرطوم: السوداني

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، أن تواصل النزاع في السودان خلّف موجة نزوح كبيرة مقارنة مع أي أزمة أخرى في العالم، داعية إلى ضرورة “عدم نسيان” السودان.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة أكس، أوضح أدهانوم أن موجة النزوح في البلاد تزداد مع تواصل النزاع، كما أن المرافق الصحية خارج الخدمة لا تقدم سوى رعاية محدودة، مع انتشار الأمراض بشكل سريع.

وأكد لحاجة المنظمة إلى “التمويل العاجل والوصول للتأكد من حصول جميع الأشخاص على الرعاية الصحية التي يحتاجونها”.