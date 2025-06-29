“نيويورك تايمز”: أبوظبي وفّرت لحميدتي ملاذًا آمنًا في فيلا تحت حمايتها

متابعات: السوداني

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن دولة الإمارات العربية المتحدة آوت السفاح حميدتي في أبوظبي، وقامت بتسليح مليشيا الدعم السريع في السودان.

وقال مسؤولون أمريكيون: “أبوظبي وفرت لحميدتي ملاذًا آمنًا في فيلا تحت حمايتها، كما سمحت له بتسجيل خطابات لأنصاره في السودان. ثم بدأت في تنفيذ مخطط سري لتزويد الدعم السريع بالسلاح عبر قاعدة جوية في شرق تشاد”.

في الوقت نفسه، اعترضت الاستخبارات الأمريكية مكالمات هاتفية مباشرة بين حميدتي وقادة الإمارات، بمن فيهم محمد بن زايد ومنصور بن زايد. وحددت هويات مسؤولين إماراتيين يديرون شبكة شركات وهمية تمول وتسلح مليشيا الدعم السريع.