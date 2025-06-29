البرهان يصل إلى إسبانيا

متابعات: السوداني

وصل رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم إلى مدينة إشبيلية الإسبانية للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.

وتلقى البرهان، دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز للمشاركة في المؤتمر.

ويشارك في المؤتمر عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلون للمنظمات الإقليمية والدولية، بجانب الخبراء الاقتصاديين المعنيين بالتنمية المستدامة.

ويُعد المؤتمر منصة حيوية لتحقيق التضامن العالمي والتعاون الدولي في مجال تمويل التنمية المستدامة.