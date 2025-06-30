البرهان من إسبانيا: أزمة السودان برهنت بأن النظام المالي العالمي يحتاج لإصلاح جذري

متابعات ـ السوداني

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي ـ قائد الجيش السوداني، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، إن أزمة السودان برهنت بما لا يدع مجالاً للشك أن النظام المالي العالمي الراهن يحتاج إلى إصلاح جذري بما يحقق العدالة والتوازن والتمثيل العادل للدول النامية في مراكز صنع القرار.

وأوضح لدى مخاطبته اليوم بمدينة إشبيلية الإسبانية، فعاليات المؤتمر الرابع لتمويل التنمية، أن السودان لا يطلب تعاطفاً أو مساعدات مؤقتة، بل لا بد من دعم مستدام قائم على إنصاف حقيقي ونظام دولي عادل، يُمكّن السودان من النهوض والوفاء بالتزاماته التنموية.

ووصف البرهان، المؤتمر الدولي بـ”الهام”، ومنصة حيوية لتحقيق التضامن العالمي والتعاون الدولي في مجال تمويل التنمية المستدامة، وهو الموضوع الذي يهم في المقام الأول شعوب الجنوب العالمي.

وأضاف أن مشاركته في المؤتمر تأتي “ونحن نواجه واحدة من أصعب التحديات في تاريخ بلادنا المعاصر”.

ونوه البرهان أن بلاده خطا خطوات مهمة في مسيرته نحو الاستقرار المدني، وذلك عبر تعيين رئيس مدني لمجلس الوزراء في الحكومة المدنية الانتقالية، يعكس هذا التعيين إرادة السودان الثابتة في استكمال مؤسسات الدولة وتعزيز الانتقال المدني الديمقراطي تمهيداً لبناء مستقبل أفضل لشعبنا.

وأشار إلى أنّ المؤتمر ينعقد في ظل تحديات عالمية جسيمة بدءاً من النزاعات المسلحة المستمرة وأزمات المناخ الحادة التي تهدد الأمن الغذائي والمائي إلى اضطرابات الأسواق المالية وتنامي أعباء الديون التي تثقل كاهل العديد من دول الجنوب، علاوة على تباطؤ ملحوظ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.

وتابع: “في هذا الإطار الدولي الصعب، يمر السودان بظرف استثنائي، إذ يعاني من تداعيات حرب عدوانية مدمرة اندلعت في أبريل 2023، إثر تمرّد مليشيا خارجة عن القانون وعلى مؤسسات الدولة، مما أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية الأساسية وأزمة إنسانية حادة”.

ولفت رئيس مجلس السيادة السوداني، انه على رغم هذه المحن الجسيمة، فإن شعب السودان لا يزال متمسكاً بالأمل، وراغباً في الانخراط البناء مع المجتمع الدولي لإعادة بناء وطنه المنكوب وتحقيق تطلعات التنمية والسلام وهزيمة كل مخططات التآمر والاستهداف.

نحن بحاجة إلى نظام مالي دولي أكثر عدلاً وشمولاً يعكس تطلعات ومصالح الدول النامية، ويمنحها صوتاً فاعلاً في رسم السياسات الدولية.

ودعا البرهان إلى إصلاح المؤسسات المالية العالمية لجعلها أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة السريعة للأزمات، ومتطلبات التنمية المستدامة.

وشدد بأن التنمية لا تزدهر إلا في ظل السلام والاستقرار وشعب السودان رغم جراحه العميقة، يتطلع إلى بناء شراكة دولية جديدة قائمة على الاحترام المتبادل، واحترام السيادة الوطنية والمصلحة المشتركة.

ودعا البرهان أن يخرج المؤتمر بتوصيات تترجم إلى التزامات ثم خطط عمل ملموسة لإصلاح النظام المالي الدولي، تمكّن شعوب الجنوب من النهوض والازدهار.