من عُمان إلى السودان.. (سودانير) تعلن رحلة العَـودة من مسقط إلى بورتسودان

بورتسودان: السوداني

أعلنت الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، أنه في إطار دعمها لجهود مبادرة العودة الطوعية للمواطنين السودانيين من سلطنة عُمان، وحرصًا منها على تلبية احتياجات الجالية السودانية وخدمة المواطن، سيتم تسيير رحلة استثنائية من مسقط إلى بورتسودان يوم الأحد 6 / 7 / 2025م، مصحوبة بعروض خاصة:

*10 مقاعد مجانية مخصصة للحالات الإنسانية والخاصة.

*50 مقعدًا بتخفيض 70% بسعر 100 ريال عُماني فقط.

*30 مقعدًا بتخفيض 40% بسعر 120 ريالاً عُمانياً.

*50 مقعدًا بتخفيض 30% بسعر 150 ريالاً عُمانياً.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساهمات سودانير الوطنية واستشعارها للمسؤولية تجاه أبناء الوطن بالخارج، في ظل الظروف الاستثنائية وارتفاع أسعار السَّفـر.