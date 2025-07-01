انحسار الكوليرا بالخرطوم ورصد حالات في بعض الولايات

الخرطوم: السوداني

أكد اجتماع مركز عمليات الطوارئ في اجتماعه اليوم برئاسة وزارة الصحة بالخرطوم، عن الانحسار الكبير لوباء الكوليرا بولاية الخرطوم عقب التدخلات، فيما لازال التسجيل مستمراً ورصد عدد من المحليات ببعض الولايات ومنها شرق الجزيرة، بليل، تندلتي، الجبلين، الضعين وشيكان، معلناً تسجيل 730 إصابة، منها 6 حالات وفاة خلال الاسبوع الوبائي رقم 25 من 21 إلى 27 يونيو المنصرم.

وكشف تقرير الترصد خلال الاجتماع بمقر المركز، عن تسجيل 101 إصابة بالحصبة في 8 محليات بالبلاد خلال أسبوع، وأغلبها من محليات طويلة، تندلتي، أبوحمد، الكاملين، حمرة الشيخ وريفي خشم القربة، في حين الإصابات بالسحائي تراكميا 186 إصابة، ومنها 15 حالة وفاة من 7 ولايات، وبينها 64% مسجلة بولاية الجزيرة.

فيما أعلن تقرير الاستعداد لخريف 2025م، عن إعداد الخطة القومية، وتحديث فرق الاستجابة في 16 ولاية، بجانب توفير المعينات، لافتاً إلى توفير إمداد من الصحة العالمية واليونيسف.

وأشار تقرير صحة البيئة والرقابة على الأغذية إلى مكافحة النواقل، وتفتيش 32008 محلات للأغذية، من المستهدف 31146 محلا بنسبة 103%، ومراجعة التراخيص بعدد من الولايات، منوهاً إلى تدخلات في عدد من الولايات بالتعاون مع منظمات.

ونوه تقرير الإمدادات إلى التباين في وفرة أدوية ومستهلكات الوبائيات بمخازن صندوق الإمدادات بالولايات، أعلاها بشمال كردفان 78% والبحر الأحمر 71%، من 56 صنفاً، وكذلك التباين في وفرة المحاليل للكوليرا والضنك، بجانب تلك الخاصة بطوارئ الخريف من اليونيسف والصحة العالمية.

ووجه وكيل وزارة الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، بالمتابعة الدقيقة لأوضاع العائدين من دولة جنوب السودان، وإغلاق بؤر الوبائيات خاصة الكوليرا، وتحديد مواقيت أنشطة طوارئ الخريف.

وقال د. هيثم، إنّ منصة الصحة الواحدة تقوم بأنشطة تحتاج إلى الإبراز والتعريف بها عبر عرض تقارير مجدولة توضح ذلك.