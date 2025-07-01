تنسيقية لجان المقاومة: فك الحصار عن الفاشر لن يأتي إلا بالقوة

الخرطوم: السوداني

قالت لجان المقاومة الفاشر، إنّ المليشيا تواصل قصف الفاشر، في الوقت الذي تنادي فيه الأصوات الدولية بهدنة إنسانية لإيصال الإغاثة، وشددت على أن فك الحصار عن المدينة لن يأتي إلا بالقوة.

وأوضح بيان للجان المقاومة اليوم الثلاثاء، أن المليشيا تقطع عن الفاشر الإمدادات وتهاجم لأكثر من 215 مرة وتحفر الخنادق حول المدينة من الخارج، وتغلق كل الطرق والمسارات وتطارد كل جهد مدني أو إنساني يسعى لتخفيف المعاناة وتقتل كل من يحاول إدخال البضائع إلى المدينة.

وأشار البيان إلى أن المليشيا لا توافق على أي هدنة ولا تعترف بأي التزام إنساني أو قانوني، ولا تفهم لغة الحوار ولا تلتزم بمواثيق، بل تستغل الصمت الدولي لتكريس سيطرتها بالإرهاب والتجويع.

ما يحدث في الفاشر اليوم هو حصار متعمد وقتل بدم بارد والهدف واضح تركيع المدينة وإخضاع أهلها.

وتابع البيان: “في ظل هذا المشهد المظلم لا بد من التأكيد على حقيقة واحدة أن فك الحصار عن الفاشر لن يتم عبر البيانات ولا الدعوات ولا ورقة هدنة توقع من جانب المليشيا، وإنما يأتي بالقوة، فلا سلام يرجى ممن يتخذ القتل وسيلة ولا هدنة تُنتظر ممن لا يحترم حياة المدنيين، فالفاشر لا تحتمل الانتظار والسكوت عما يجري هو تواطؤ، مهما تنوعت المسميات.