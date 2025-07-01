رئيس الوزراء يعلن عن عقد لقاء جامع لمختلف القوى السياسية والمجتمعية قريباً

متابعات: السوداني

في ظل التطورات السياسية الراهنة، وعلى خلفية تواصل عدد من القوى السياسية مع رئيس الوزراء د. كامل إدريس، أكد مكتب رئيس الوزراء أن د. كامل شدد على حرصه العميق لتعزيز روح الحوار الوطني، وترسيخ مبادئ الشفافية والتوافق بين مكونات المشهد السياسي السوداني.

وأعلن رئيس الوزراء في هذا السياق، عزمه عقد لقاء جامع قريباً يضم مختلف القوى السياسية والمجتمعية، بهدف نقاش صريح ومسؤول حول مُستقبل المرحلة الانتقالية، والسعي للتوافق على رؤى وطنية تُسْـهم في تعزيز وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية.

وأشار مكتب رئيس الوزراء في تصريح لـ(سونا) أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية العليا على الحسابات الضيقة، واستدعاء روح المسؤولية والتجرد من أجل الوطن.

وجدد رئيس الوزراء دعوته إلى جميع القوى السياسية لاتباع نهج الحوار البنّاء والعمل المشترك، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في السلام والاستقرار والديمقراطية، وصولاً إلى سودان يسع الجميع، يصون كرامة أبنائه ويحفظ وحدته الوطنية.