30 ألف طالب وطالبة يقدمون للجامعات السودانية

بورتسودان: السوداني

قالت الإداره العامة للتقديم الإلكتروني للجامعات السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م، إنّ عدد الطلاب الذين تقدموا حتى اليوم الرابع للتقديم بلغ أكثر من 30 ألف طالب وطالبة.

وتسلّم وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بروفيسور محمد حسن دهب، تقريرًا من الإدارة العامة لتقانة المعلومات والشبكات حول التقديم في يومها الرابع الثاني من يوليو.

ودعا وكيل الوزارة، الطلاب وأولياء الأمور إلى ضرورة مراجعة الدليل الإلكتروني بعناية، وإدخال الرغبات بدقّـة، بما يضمن فرصًا أفضل للقبول في القبول العام (الدور الأول).

ومن جهته، أوضح المدير العام للإدارة العامة لتقانة المعلومات والشبكات بالوزارة بابكر حسين، أن عدد المتقدمين حتى اليوم الرابع بلغ نسبة 35% من العدد المستهدف للقبول في هذه المرحلة.

ونبه إلى أن التقرير أظهر تزايدًا ملحوظًا في أعداد المتقدمين من ولايات الخرطوم، الجزيرة والبحر الأحمر، مع توقعات باستمرار هذا النمو خلال الأيام المقبلة.

وفي السياق ذاته، جدّدت الوزارة تأكيدها على استمرار تقديم الدعم الفني والإرشادي للطلاب من خلال مركز المرحوم عادل عبد الله موسى للدعم والاستجابة، إلى جانب مراكز التقديم الإلكتروني المُنتشرة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصّـة في البلاد، بما يضمن تسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية وانسياب عملية التقديم بصورة فاعلة.

وحددت الوزارة مساء الأحد السادس من يوليو آخر موعد للتقديم.