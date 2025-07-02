مستشفى حاج الصافي ببحري تعود للخدمة بطاقتها القصوى

الخرطوم: السوداني

أكملت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، الإجراءات اللازمة كافة لإعادة مستشفى حاج الصافي بمحلية بحري للخدمة بطاقتها القصوى، وشهد أحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم، عملية إعادة تشغيل المستشفى وافتتاحها رسمياً اليوم أمام طالبي الخدمة من المرضى بعدما تمت استعادة معظم الخدمات العلاجية عبر التخصصات والأقسام المختلفة.

وتفقد الوالي الأقسام العاملة كافة بمستشفى حاج الصافي وتلقى تنويراً شاملاً من المدير العام للمستشفى دكتور إدريس عبد الله صالح خلال الجولة حول الطاقة الفعلية والاستيعابية لعمل كل قسم على حدة، وأهم الإنجازات التي حققتها المستشفى خلال فترة إعادة التأهيل وأبرز التحديات.