ترتيباتٌ لإعادة نشاط أكبر أسواق العاصمة الخرطوم

الخرطوم: السوداني

أمّـن اجتماع مشترك بين محلية الخرطوم ومبادرة الشركات والتجار العاملين بشارع الحرية فى العاصمة الخرطوم، على مزاولة العمل بالسوق ابتداءً من منتصف يوليو الجاري.

وأعلنت الشركات العاملة في الموقع خلال اجتماعها مع مدير الإدارة العامة للشؤون المالية بالمحلية كمال عوض الكريم، الإسهام في الإعمار وإزالة مخلفات الحرب والأنقاض وتوفير آليات لسحب جميع المهملات بالشارع.

فضلاً عن التكفل بإنارة شارعي الحرية وامتداد البلدية بالطاقة الشمسية من تقاطع السيد عبد الرحمن وسط الخرطوم، وحتى مسجد فاروق ومن البنك السعودي فرع البلدية وحتى واحة الخرطوم، على أن تلتزم المحلية بعمليات النظافة وتأمين السوق بعد افتتاحه وتفعيل خطوط المواصلات حتى يتثنى للمواطنين التسوق بالمحال التجارية.

وتعتبر المنطقة الصناعية على امتداد شارع الحرية من أكبر الأسواق العاملة بالبلاد في مجال توريد الأجهزة الإلكترونية والمعدات الكهربائية، إضافةً إلى وجود عدد كبير من الشركات وأفرع البنوك التجارية.