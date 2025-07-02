أول حكم بالإعدام على متعاون بمحكمة الحصاحيصا الجنائية

الحصاحيصا: الطيب علي

أصدرت محكمة الحصاحيصا الجنائية برئاسة قاضي الدرجة العامة مولانا محمد رحمة يوسف سمكول، على المدان (أ ش م) حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمخالفته المادة ١٧٥ من القانون الجنائي لسنة ٩١ وعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت وتعزيراً لمخالفته المواد ٥٠ /٥١أ /٢٦ من القانون الجنائي ٩١ معدل ٢٠٢٠.

وذلك بعد ثبوت إدانته بجرائم النهب وتقويض النظام الدستوري في البلاد، وإثارة الحرب ضد الدولة، ومعاونته لقوات الدعم السريع المتمردة، واشتراكه الفعلي في الهجوم على سلاح المهندسين بأم درمان وقيامه بالعمل كسائق مع قوات الدعم السريع في مجموعة ٥٤ بحي البستان بأم درمان لمدة ستة أشهر. وقيامه بنهب المواد التموينية مع أفراد الدعم السريع بسوق مدينة تمبول. وقد مثل الاتهام وكيل ثاني نيابة مولانا مبارك حسن مبارك.