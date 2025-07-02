الأمم المتحدة تتجه لإطلاق مشاورات لحماية المدنيين في السودان

الخرطوم: السوداني

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة، يعتزم إطلاق مشاورات تحضيرية تتعلق بحماية المدنيين.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك، في تصريح صحفي، إن المبعوث الشخصي يواصل جهوده لإطلاق عملية مشاورات تحضيرية مع الأطراف بشأن حماية المدنيين.

وأشار إلى أن المبعوث رمطان لعمامرة يكثف مساعيه الحميدة لدعم جهود خفض تصعيد النزاع والدفع نحو حل سياسي في البلاد، كما يواصل توحيد جهود المجتمع الدولي الدبلوماسية لإنهاء النزاع.

وأوضح أن مكتب لعمامرة يعمل على استكمال المشاورات بشأن الاجتماع القادم للمجموعة الاستشارية، الذي يُنظّم بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وعقدت المجموعة الاستشارية المعنية بتنسيق مساعي إحلال السلام في السودان، أربعة اجتماعات، آخرها عُقد الأسبوع المنصرم في بروكسل عاصمة بلجيكا، حضرته ممثلون من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا ومصر.

وقال دوجاريك، إن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر، تحدث خلال هذا الأسبوع مع كبار المسؤولين في الجيش والدعم السريع بغرض تأمين هدنة إنسانية تسمح بوصول المساعدات إلى آلاف الأشخاص في الفاشر.

وأوضح أن الأمم المتحدة وشركاءها يواجهون صعوبة في الوصول إلى المدنيين الذين يحتاجون إلى المساعدة.