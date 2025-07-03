أكد استعداده للتفاوض.. رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو مصر والسودان لتدشين سد النهضة

أديس أبابا: السوداني

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد عن دعوة غير متوقعة لمصر والسودان لحضور حفل افتتاح سد النهضة المزمع في سبتمبر المقبل.

وقال آبي أحمد خلال جلسة في البرلمان الإثيوبي، والتي نقلتها وسائل الإعلام المحلية: “تم الانتهاء من بناء سد النهضة وسنقوم بافتتاحه مع انتهاء فصل الصيف وانحسار الأمطار في سبتمبر”.

وأضاف: “هناك من يحاول تعطيل عملية الافتتاح، لكننا ماضون في ذلك، ورسالتنا لدول المصب هي أن السد يشكل نعمة لكل من مصر والسودان”.

مؤكداً أن التنمية والطاقة الناتجة عن السد ستعود بالفائدة على جميع الدول، ولا حاجة للقلق بشأن نقص المياه في سد أسوان المصري.

ومضى في القول: “طالما أن إثيوبيا تسير نحو الازدهار، فإننا لا نرغب في إيذاء أشقائنا المصريين والسودانيين، وسنعمل على استخدام الطاقة والمياه بشكل متكامل، ونحن مستعدون للحوار والتفاوض مع دول المصب”.

ووجه أحمد بصورة رسمية، دعوة لكل من السودان ومصر وكل حكومات دول المصب للانضمام للاحتفال بحفل الافتتاح في سبتمبر.

من جهته، قال مدير مكتب تنسيق مشروع سد النهضة الإثيوبي، أريغاوي برهي، أن نسبة الإنجاز بلغت 98.9%، مما يقرب إثيوبيا من “تحقيق حلمها القومي بعد 14 عامًا من العمل”.

وبحسب برهي، فإن السد يعد رمزًا للسيادة الوطنية والوحدة الشعبية، وتم بناؤه دون الاعتماد على قروض أو مساعدات خارجية، ردًا على تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي انتقد تمويل واشنطن للسد.

يذكر أن قبل نحو أسبوعين، أعرب ترمب عن استيائه من تمويل إدارات أمريكية سابقة لسد النهضة، والذي وصفه بأنه يمنع المياه عن مصر.

واتهم ترمب في تغريدة له على منصة تروث سوشيال، الإدارة الأمريكية بتمويل “مشروع غير حكيم”، حيث زعم أن السد يقلل من تدفق المياه إلى نهر النيل.

وعلق وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إتيفا، بأن “الشعب الإثيوبي هو من بنى هذا المشروع”.