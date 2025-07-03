لجنة أمن الخرطوم تتخذ تدابير وإجراءات لتعزيز الأوضاع الأمنية

الخرطوم: السوداني

أكدت لجنة أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، على جملة التدابير والإجراءات الأمنية في إطار الخطة الشاملة لتطبيق القوانين التي تعزز الوضع الأمني بالولاية.

واستمعت اللجنة لتنوير من مدير الشرطة المجتمعية حول تكوين هياكلها على مستوى المحليات والأحياء السكنية.

وأمّن الاجتماع على إسناد الشرطة المجتمعية للاضطلاع بدورها في مراجعة المعابر وزيادة القوات لضبط الدخول والخروج للولاية.

كما أمّنت اللجنة على استمرار الحملات الأمنية (الكردونات) لضبط المسروقات والعصابات المنظمة وذلك بعد أن حققت الحملات السابقة نتائج إيجابية.

كما وجهت اللجنة بتعزيز وتأمين المناطق والمرافق الحيوية والاستراتيجية.

في السياق، وقفت اللجنة على التقرير الجنائي والذي أشار إلى تحسن الأحوال الجنائية وانخفاض مستوى الجريمة، فيما أشادت اللجنة بالأطواف الأمنية بالمحليات ومجهودات مباحث الولاية بضبط شبكة متخصصة في سرقة السيارات.

وأقرت اللجنة، جملة من الضوابط لمحاصرة الظواهر السالبة والتشدد في مواجهة إطلاق النار العشوائي.

وأكد الاجتماع الاستمرار في ضبط الوجود الأجنبي ومساندة معتمدية شؤون اللاجئين ودعم جهودها في العودة الطوعية.

كما وجهت اللجنة بتنفيذ موجهات ضوابط صرف الوقود ومراجعة ترخيص الركشات.