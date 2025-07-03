في ذمة الله والدة الزميل شمس الدين الأمين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم

برضاء تام بقضاء الله وقدره، ينعي ناشر صحيفة (السوداني) ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير وأسرة الصحيفة، عند الله تعالى والدة الزميل الصحفي شمس الدين الأمين

التي انتقلت إلى جوار ربها راضية مرضية صباح اليوم.

والعزاء موصول لأسرتها الصغيرة وأسرتها الكبيرة الممتدة وعارفي فضلها من الأصدقاء والجيران.

اللهم أرحمها برحمتك الواسعة، وأكرم نُزُلها ووسِّع مدخلها. اللهم أنزلها منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وألهم أهلها وصحبها الصبر وحُسن العزاء.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)