أمن الدبة يورد التفاصيل الكاملة لليلة دامية أمس الخميس

الدبة: السوداني

أعلنت لجنة أمن محلية الدبة ـ شمال السودان، مصرع 4 أشخاص واصابة آخرين بمدينة الدبة ليل أمس الخميس نتيجة اشتباكات بين شباب من قبيلتي “الهواوير والكبابيش”، مما أدى إلى حدوث بعض التفلتات الأمنية.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن القوات النظامية تدخلت وفصلت بين المجموعتين، وأكدت أن القوات النظامية (الجيش، الشرطة وجهاز المخابرات) فرضت طوقاً أمنياً مُحكماً في كل مداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية. مما أدى إلى فض النزاع في وقت وجيز وأعادت الأمور الأمنية إلى طبيعتها.

ونبه بيان اللجنة، أن قبيلتي الكبابيش والهواوير ممثلتان في أمرائهما وعمدهما ومشائخهنا ليس لهم أي صلة فيما حدث، وانهم شاركوا في إعادة الأمن وفض النزاع.

وأضاف البيان: “ونشير إلى أنّ اللحمة الوطنية بين المجموعات والمكونات القبلية بالمحلية لن تزعزعها مثل هذه التصرفات الفردية. وننوه المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تؤدي إلى زعزعت الأمن واستقرارها” .

ونوضح: “إنّ المتفلتين سوف يُقدّمون إلى محاكمات وفق القانون. وإن لجنة الأمن في انعقاد دائم ومتابعة لأي تطورات وعلى أهبة الاستعداد لفرض سلطة الدولة”.