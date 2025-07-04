مناشدة لوزير التربية والتعليم من طلاب الشهادة السودانية (2023) بمدرسة الصداقة السودانية في مصر لتسريع استخراج أوراق الشهادة السودانية

القاهرة: السوداني

اشتكى عددٌ من طلاب الشهادة السودانية لعام 2023، الذين أدوا امتحاناتهم في مدرسة الصداقة بالقاهرة، من تأخر استلامهم أوراق الشهادة الرسمية، مما يعيق تقديمهم للالتحاق بالجامعات المصرية.

وقال الطلاب لصحيفة (السوداني)، إنهم تقدموا لاستخراج الشهادة منذ اليوم الأول للتقديم، الموافق 25 مايو الماضي، وإلى الآن لم تصل الشهادات إلى مصر، رغم سدادهم للرسوم المطلوبة.

في المقابل، وصلت شهادات طلاب آخرين تقدموا في تواريخ لاحقة.

وأعرب الطلاب، عن تخوفهم من فقدان فرصة القبول في الجامعات المصرية هذا العام في حال استمر التأخير في استلام الشهادات.

ووجّه الطلاب، مناشدة إلى وزير التربية والتعليم بضرورة متابعة قضيتهم وحلها على وجه السرعة، ومحاسبة المقصرين في حق مستقبلهم الأكاديمي.