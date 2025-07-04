وزير الداخلية يصل الخرطوم

الخرطوم: السوداني

وصل وزير الداخلية السودانية، الفريق بابكر سمرة مصطفى، اليوم إلى العاصمة الخرطوم.

وسيجري سمرة، زيارات تفقدية للقوات والإدارات التابعة للوزارة لمناقشة الخطط الأمنية وسير العمل، والوقوف على جاهزيتها لتقديم الخدمات الشرطية المتكاملة فى حماية وتأمين ممتلكات المواطنين بعد أن اكتمل تنفيذ مصفوفة الانتقال للعاصمة الخرطوم.

وقال المكتب الصحفي للشرطة السودانية، إن وزير الداخلية سيلتقي مع الجهات ذات الصلة لتفعيل الخطط والبرامج الشرطية التي تعنى بالانتشار الشرطي منعاً للجريمة ومتابعة تأهيل وصيانة الإدارات العامة والمتخصصة وتذليل العقبات حتى تتمكن جميع مكونات الوزارة من الاضطلاع بواجباتها على الوجه المطلوب.