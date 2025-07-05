سودانير: التوقف المؤقت للرحلات جزءٌ من أعمال الصيانة

الخرطوم: السوداني

قالت الإدارة التنفيذية لشركة الخطوط الجوية السودانية، إنّ ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حول توقُّف الرحلات، قد نُشر بصورة غير دقيقة ومن دون الرجوع إلى القنوات الرسمية المعتمدة بالشركة.

وأوضح بيان للإدارة التنفيذية أن التوقُّف المؤقت المُعلن مسبقًا هو جزءٌ من أعمال الصيانة الدورية المجدولة سلفًا، والتي تُنفّذ حرصًا منا على ضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، وهو إجراءٌ معتادٌ لدى جميع شركات الطيران المُلتزمة بمعايير الطيران الدولية.

وأعربت الإدارة التنفيذية، عن أسفها لتسريب هذه المعلومات قبل اكتمال الترتيبات النهائية المتعلقة بالبدائل وخطط المعالجة المؤقتة، خاصةً مع وجود مساعٍ جادة لاستئجار طائرة لضمان استمرارية الرحلات دون انقطاع.

وأكّـدت الشركة، حرصها على الشفافية والتواصل المُستمر مع عُملائها عبر المنصات الرسمية للشركة.